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Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс

Фото: Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Депутаты Европейского парламента призвали страны НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и пригласить ее в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Вступление Украины в НАТО

Украина стремится присоединиться к Альянсу по окончании боевых действий. Однако страна хочет получить политическое решение о возможности вступления на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина ожидает получить "четкий график вступления"

К тому же, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить гарантии безопасности от НАТО, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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