Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс

Вступление Украины в НАТО

Украина стремится присоединиться к Альянсу по окончании боевых действий. Однако страна хочет получить политическое решение о возможности вступления на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина ожидает получить "четкий график вступления"

К тому же, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить гарантии безопасности от НАТО, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.