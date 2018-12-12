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Нижняя палата Конгресса США осудила строительство "Северного потока-2"

Новости » Политика    12.12.2018 - 06:36
Нижняя палата Конгресса США осудила строительство "Северного потока-2"
Фото: США (pixabay.com)

В Конгрессе призвали правительства европейских стран отказаться от строительства

Нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода "Северный поток-2".  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечено, что в Конгрессе призвали правительства европейских стран отказаться от строительства, а президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против РФ.

Так, в указанной резолюции идет речь о том, что "Северный поток-2" является " шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов США".

Напомним, ранее сообщалось, что помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2", так как считают его политическим инструментом, а не коммерческим проектом.

Добавим, США продолжают поддерживать диверсификацию источников поставок энергоресурсов в Европу, среди которых и альтернативные источники энергии.

Как писало РБК-Украина, Петр Порошенко заявил, что "Северный поток-2" может стать поводом для очередной агрессии РФ.

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Новости Украины Конгресс СШАСеверный поток-2
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