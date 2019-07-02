Європарламент може очолити уродженець України, - журналіст

Фото: Сергій Станішев (publika.md)

Болгарський депутат Європарламенту, уродженець України, Сергій Станішев має шанси стати президентом Європарламенту

Європейський парламент може очолити уродженець України - болгарський політик Сергій Станішев. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Джозвяка у Twitter.

Як повідомляється, болгарський депутат Європарламенту від групи соціалістів Сергій Станішев має шанси стати президентом Європарламенту.

"Якщо Сергій Станішев стане президентом Європарламенту, він стане першим президентом будь-якої інституції ЄС, які народилися в Україні", - зазначив журналіст.

if Tony Stanichev becomes the EP president, he will become the first president of any EU institution born in #Ukraine #EUCO — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 липня 2019 р.

Зазначимо, Сергій Станішев є болгарським політиком лівого спрямування. Раніше обіймав посаду прем'єр-міністра Болгарії (серпень 2005 - липень 2009), і є головою Болгарської соціалістичної партії (БСП).

Він народився в українському місті Херсон в сім'ї Дмитра Якова Станішева, колишнього секретаря Центрального комітету Болгарської комуністичної партії, відповідального за міжнародні зв'язки БКП, і Діни Мухіної, професора факультету слов'янської філології Софійського університету.

Незабаром після його народження сім'я емігрувала в Російську Федерацію, в місто Москва. Там у 1989 році він закінчив історичний факультет Московського університету. Потім переїхав до Болгарії, де зробив політичну кар'єру.

За останніми даними про домовленості лідерів Євросоюзу, Європейський парламент буде очолювати представник соціалістів протягом першої половини мандата, а німецький депутат Манфред Вебер візьме на себе головування в інший.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що про Дональд Туск запропонував віддати посаду голови Європейської комісії представнику фракції соціалістів і демократів-лівоцентристів, яка є другою за величиною в Європарламенті.

Крім того, глава Ради Європи Дональд Туск запропонував кандидатуру міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляйєн на посаду голови Європейської комісії.