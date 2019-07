Європарламент може очолити уродженець України, - журналіст

Болгарський депутат Європарламенту, уродженець України, Сергій Станішев має шанси стати президентом Європарламенту

Європейський парламент може очолити уродженець України - болгарський політик Сергій Станішев. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Джозвяка у Twitter.

Як повідомляється, болгарський депутат Європарламенту від групи соціалістів Сергій Станішев має шанси стати президентом Європарламенту.

"Якщо Сергій Станішев стане президентом Європарламенту, він стане першим президентом будь-якої інституції ЄС, які народилися в Україні", - зазначив журналіст.

if Tony Stanichev becomes the EP president, he will become the first president of any EU institution born in #Ukraine #EUCO