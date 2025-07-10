Європарламент відхилив вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн залишиться на чолі Європейської комісії. За вотум недовіри в Європейському парламенті проголосували лише 175 депутатів проти - 360.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.
Кількість голосів "за" виявилася значно нижчою за дві третини, необхідних для успіху пропозиції про відставку фон дер Ляєн і всієї Єврокомісії.
За цю пропозицію проголосували праві групи "Патріоти Європи" і "Європа суверенних націй", а також інші європейські консерватори і реформісти та кілька делегацій лівих.
Фон дер Ляєн, яка не була присутня на засіданні парламенту під час голосування, перебуває зараз у Римі на конференції з відновлення України.
Нагадаємо, питання про недовіру голові Єврокомісії поставили вкрай праві депутати. Більшість фракцій Європарламенту відкрито відмовилися підтримати ініціативу.
"Це взято прямо зі старого посібника екстремістів, воно поляризує суспільство, підриває довіру до демократії", - наголосила глава Єврокомісії, звинувативши автора ініціативи, євродепутата від Румунії Георге Піперю, у масштабних фальсифікаціях.
Критика на адресу фон дер Ляєн спричинена історією навколо її листування з гендиректором Pfizer Альбертом Бурлою під час пандемії ковіду. The New York Times намагалася через суд домогтися доступу до листування, стверджуючи, що 2021 року керівники ЄК і Pfizer обговорювали закупівлю 1,8 млрд доз вакцини для потреб ЄС за 35 млрд євро.
Видання запідозрило фон дер Ляєн у тому, що та "безпосередньо впливала" на переговорний процес, а кількість закуповуваних доз нібито могла значно перевищувати потреби.
Урсула фон дер Ляєн очолює рейтинг позитивного ставлення українців до іноземних політиків.
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