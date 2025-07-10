Європарламент відхилив вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Кількість голосів "за" виявилася значно нижчою за дві третини, необхідних для успіху пропозиції про відставку фон дер Ляєн і всієї Єврокомісії.

За цю пропозицію проголосували праві групи "Патріоти Європи" і "Європа суверенних націй", а також інші європейські консерватори і реформісти та кілька делегацій лівих.

Фон дер Ляєн, яка не була присутня на засіданні парламенту під час голосування, перебуває зараз у Римі на конференції з відновлення України.