Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Число голосов "за" оказалось значительно ниже двух третей, необходимых для успеха предложения об отставке фон дер Ляйен и всей Еврокомиссии.

За это предложение проголосовали правые группы "Патриоты Европы" и "Европа суверенных наций", а также другие европейские консерваторы и реформисты и несколько делегаций левых.

Фон дер Ляйен, которая не присутствовала на заседании парламента во время голосования, находится сейчас в Риме на конференции по восстановлению Украины.