Европарламент ужесточил нормы выброса CO2 для автомобилей

27 марта Европейский парламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа новыми автомобилями в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно новым правилам, с 2030 года выброс CO2 у новых автомобилей должен снизиться на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года. Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должен быть снижен на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15% к 2025 году. Нормы являются средним показателем выбросов всех проданных новых моделей от одного автопроизводителя.

К такому компромиссному решению в декабре 2018 года пришли представители Европейской комиссии, Европейского парламента, а также стран - участниц Европейского союза. Вслед за Европарламентом эти правила должен одобрить еще Европейский Совет. Установленная граница является компромиссом. Страны Евросоюза призывали сократить выбросы углекислого газа на 35 процентов, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский парламент одобрил проект закона, который направлен на борьбу с сокращением мусора из пластика.

Кроме того, Европарламент призвал страны Евросоюза прекратить продажу виз и паспортов. Сейчас как налоговые гавани действуют Люксембург, Кипр, Ирландия, Мальта, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.