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Європарламент та Рада проведуть перше міжкомітетське засідання: що обговорять

Фото: Європарламент та Рада проведуть перше міжкомітетське засідання (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 12 квітня, відбудеться перше міжкомітетське засідання Європарламенту та Верховної Ради України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейського парламенту.

За даними Європарламенту, під час засідання вони обговорять питання відбудови європейської України та побудову стійкого майбутнього разом.

Засідання відкриють голова Європарламенту Роберта Мецола та голова Верховної ради України Руслан Стефанчук.

Початок засідання відбудеться о 12:00 за Києвом. Пряму трансляцію можна буде переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, президент Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що всі, хто причетний до злочинів РФ в Україні будуть притягнуті до відповідальності.

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