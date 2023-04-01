Винні в злочинах проти України будуть покарані, - Європарламент

Всі, хто причетний до злочинів РФ в Україні будуть притягнуті до відповідальності.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"31 березня 2022 року була звільнена Буча, і те, що ми там побачили, назавжди залишиться з нами. Масові захоронення, вбивства, зруйновані будинки та знищені життя. Європейський парламент завжди буде за мир - за справжній мир, за мир, де буде свобода і справедливість", - заявила вона.

Мецола зазначила, що всі, хто винний у звірствах в Бучі, Ірпені, Бородянці та інших містах, постануть перед судом.