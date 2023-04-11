RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Европарламент и Рада проведут первое межкомитетское заседание: что обсудят

Фото: Европарламент и Рада проведут первое межкомитетское заседание (flickr.com)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 12 апреля, состоится первое межкомитетское заседание Европарламента и Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского парламента.

По данным Европарламента, во время заседания они обсудят вопросы восстановления европейской Украины и построения устойчивого будущего вместе.

Заседание откроют глава Европарламента Роберта Мецола и глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Начало заседания состоится в 12.00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет просмотреть по этой ссылке.

Напомним, президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что все причастные к преступлениям РФ в Украине будут привлечены к ответственности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЕврокомиссия