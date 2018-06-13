Европарламент сократит количество депутатов после Brexit

Часть мандатов Британии распределят между 14 странами

Европарламент окончательно утвердил сокращение количества евродепутатов после выхода Британии из ЕС с 751 до 705. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

За соответствующее решение проголосовали 566 евродепутатов, против были 94 и 31 воздержался.

Кроме уменьшения количества парламентариев, 27 из 73 мандатов, которые сейчас приходятся на Великобританию, должны быть распределены между 14 государствами-членами ЕС, которые пока имеют заниженное представительство в Европарламенте. Еще 46 мандатов останутся зарезервированы для стран, которые в будущем могут присоединиться к ЕС.

Франция и Испания должны получить по пять мест, Италия и Нидерланды - по три, Ирландия - два. По одному месту должны получить Польша, Румыния, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финляндия, Хорватия и Эстония.

Как отмечается, решение будет применяться только после выхода Британии из ЕС. Сейчас распределение депутатов остается без изменений.

Напомним, в Великобритании нижняя палата парламента во вторник, 12 июня, приняла план по выходу страны из Евросоюза (Brexit).