Європарламент скоротить кількість депутатів після Brexit

Частина мандатів Британії розподілять між 14 країнами

Європарламент остаточно затвердив скорочення кількості євродепутатів після виходу Британії з ЄС з 751 до 705. Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту.

За відповідне рішення проголосували 566 євродепутатів, проти були 94 і 31 утримався.

Крім зменшення кількості парламентаріїв, 27 з 73 мандатів, які зараз припадає на Великобританію, повинні бути розподілені між 14 державами-членами ЄС, які поки що мають занижену представництво в Європарламенті. Ще 46 мандатів залишаться зарезервовані для країн, які в майбутньому можуть приєднатися до ЄС.

Франція та Іспанія повинні отримати по п'ять місць, Італія і Нідерланди - по три, Ірландія - два. За одним місцем повинні отримати Польща, Румунія, Швеція, Австрія, Данія, Словаччина, Фінляндія, Хорватія і Естонія.

Як зазначається, рішення буде застосовуватися лише після виходу Британії з ЄС. Зараз розподіл депутатів залишається без змін.

Нагадаємо, у Великобританії, нижня палата парламенту у вівторок, 12 червня, прийняла план по виходу країни з Євросоюзу (Brexit).