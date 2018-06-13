Британский парламент одобрил план по выходу из Евросоюза

Согласно принятому документу, парламент получит больше контроля за процессом Brexit

В Великобритании нижняя палата парламента во вторник, 12 июня, приняла план по выходу страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает DW.

Отмечается, что таким образом, британский премьер-министр Тереза Мэй добилась поддержки, однако вынуждена была пойти на уступки противникам Brexit в рядах Консервативной партии, которую она представляет.

Так, согласно проголосованному плану, парламент получит больше контроля за процессом выхода Британии из ЕС.

Переходный период, во время которого Лондон и Евросоюз будут договариваться о будущем партнерстве, начнется после официального выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года и займет 21 месяц, в течение которых Британия не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС и делать взносы в его бюджет.

Напомним, министр юстиции Великобритании Филипп Ли подал в отставку из-за стратегии британского правительства по Brexit.