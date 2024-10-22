ua en ru
Вт, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Європарламент сьогодні голосує за надання Україні кредиту у розмірі 35 млрд євро

Вівторок 22 жовтня 2024 11:24
UA EN RU
Європарламент сьогодні голосує за надання Україні кредиту у розмірі 35 млрд євро Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На пленарному засіданні Європарламенту почалися дебати з питання надання Україні фінансової допомоги. У рамках обговорення розглядають план ЄС щодо виділення кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро для підтримки Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Цей кредит є частиною ширшого пакета фінансової допомоги, узгодженого країнами G7, і передбачається, що він буде погашений за рахунок заморожених активів російського Центрального банку.

Голосування в Європарламенті з цього питання призначено на полудень.

Кредит для України

Візит глави Єврокомісії до Києва наприкінці вересня ознаменувався важливим рішенням: ЄС надасть Україні кредит на 35 мільярдів євро, який буде погашено за рахунок російських активів. Цей крок демонструє солідарність Євросоюзу з Україною та є новим ударом по російській економіці.

За словами президента України Володимира Зеленського,кошти планується спрямувати на енергетичний сектор, а також на оборону.

9 жовтня стало відомо, що Рада ЄС погодила ініціативу Єврокомісії про кредит для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європарламент Допомога Україні
NEWS
Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області , - джерела
Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області , - джерела
DAILY
Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ