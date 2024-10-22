Європарламент сьогодні голосує за надання Україні кредиту у розмірі 35 млрд євро

На пленарному засіданні Європарламенту почалися дебати з питання надання Україні фінансової допомоги. У рамках обговорення розглядають план ЄС щодо виділення кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро для підтримки Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Голосування в Європарламенті з цього питання призначено на полудень.

Цей кредит є частиною ширшого пакета фінансової допомоги, узгодженого країнами G7, і передбачається, що він буде погашений за рахунок заморожених активів російського Центрального банку.

Кредит для України

Візит глави Єврокомісії до Києва наприкінці вересня ознаменувався важливим рішенням: ЄС надасть Україні кредит на 35 мільярдів євро, який буде погашено за рахунок російських активів. Цей крок демонструє солідарність Євросоюзу з Україною та є новим ударом по російській економіці.

За словами президента України Володимира Зеленського,кошти планується спрямувати на енергетичний сектор, а також на оборону.

9 жовтня стало відомо, що Рада ЄС погодила ініціативу Єврокомісії про кредит для України.

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