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Европарламент сегодня голосует за предоставление Украине кредита в размере 35 млрд евро

Вторник 22 октября 2024 11:24
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Европарламент сегодня голосует за предоставление Украине кредита в размере 35 млрд евро Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На пленарном заседании Европарламента начались дебаты по вопросу предоставления Украине финансовой помощи. В рамках обсуждения рассматривается план ЕС по выделению кредита в размере до 35 миллиардов евро для поддержки Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Этот кредит является частью более широкого пакета финансовой помощи, согласованного странами G7, и предполагается, что он будет погашен за счет замороженных активов российского Центрального банка.

Голосование в Европарламенте по данному вопросу назначено на полдень.

Кредит для Украины

Визит главы Еврокомиссии в Киев в конце сентября ознаменовался важным решением: ЕС предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро, который будет погашен за счет российских активов. Этот шаг демонстрирует солидарность Евросоюза с Украиной и является новым ударом по российской экономике.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, средства планируется направить на энергетический сектор, а также на оборону.

9 октября стало известно, что Совет ЕС согласовал инициативу Еврокомиссии о кредите для Украины.

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