Європарламент схвалив загороджувальні мита на добрива та агропродукцію з РФ і Білорусі

Європейський парламент проголосував за запровадження заборонних мит на добрива та певну сільськогосподарську продукцію з Росії та її союзника Білорусії

Тарифи на деякі азотні добрива зростуть за три роки з 6,5% до суми, еквівалентної приблизно 100%, що фактично зупинить торгівлю. Для сільськогосподарської продукції застосовуватиметься додаткове мито в розмірі 50%.

"Доходи від продажу російських і білоруських добрив вважаються прямим внеском у війну проти України", - йдеться в повідомленні Європарламенту.

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Нові мита

Понад 70% споживання добрив у ЄС 2023 року припало на азотовмісні продукти, а на Росію припало 25% імпорту ЄС на суму близько 1,3 млрд євро.

Російське та білоруське зерно вже потрапило під заборонні мита минулого року. Нові мита поширюються на 15% імпорту сільськогосподарської продукції з Росії, яка раніше не обкладалася митами, на суму 380 млн євро. Сюди входить м'ясо, молочна продукція, фрукти та овочі.

Європейська комісія заявила, що цей імпорт, особливо добрив, робить ЄС вразливим для потенційних примусових заходів з боку Росії, які можуть поставити під загрозу продовольчу безпеку ЄС.

Імпорт ЄС із Білорусі 2023 року був більш обмежений: 92 млн євро на сільськогосподарську продукцію і 30 млн євро на добрива.

Мита не торкнуться транзиту російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив у треті країни. ЄС досі уникав введення санкцій проти них, щоб не порушувати світових поставок, особливо в країни, що розвиваються.