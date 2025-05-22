Европарламент одобрил заградительные пошлины на удобрения и агроподукцию из РФ и Беларуси

Европейский парламент проголосовал за введение запретительных пошлин на удобрения и определенную сельскохозяйственную продукцию из России и ее союзника Белоруссии

Тарифы на некоторые азотные удобрения вырастут за три года с 6,5% до суммы, эквивалентной примерно 100%, что фактически остановит торговлю. Для сельскохозяйственной продукции будет применяться дополнительная пошлина в размере 50%.

"Доходы от продажи российских и белорусских удобрений считаются прямым вкладом в войну против Украины", - говорится в сообщении Европарламента.

Повышение тарифов вступит в силу 1 июля

Новые пошлины

Более 70% потребления удобрений в ЕС в 2023 году пришлось на азотсодержащие продукты, а на Россию пришлось 25% импорта ЕС на сумму около 1,3 млрд евро.

Российское и белорусское зерно уже попало под запретительные пошлины в прошлом году. Новые пошлины распространяются на 15% импорта сельскохозяйственной продукции из России, ранее не облагаемой пошлинами, на сумму 380 млн евро. Сюда входит мясо, молочная продукция, фрукты и овощи.

Европейская комиссия заявила, что этот импорт, особенно удобрений, делает ЕС уязвимым для потенциальных принудительных мер со стороны России, которые могут поставить под угрозу продовольственную безопасность ЕС.

Импорт ЕС из Беларуси в 2023 году был более ограничен: 92 млн евро на сельскохозяйственную продукцию и 30 млн евро на удобрения.

Пошлины не затронут транзит российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны. ЕС до сих пор избегал введения санкций против них, чтобы не нарушать мировые поставки, особенно в развивающиеся страны.