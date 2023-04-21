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Європарламент схвалив введення комплексних правил для криптоактивів

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П'ятниця 21 квітня 2023 13:05
Європарламент схвалив введення комплексних правил для криптоактивів Фото: Європарламент схвалив введення комплексних правил для криптоактивів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський парламент більшістю голосів схвалив комплекс правил для криптоактивів, які набудуть чинності вже з середини 2024 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначає видання, згідно з новими правилами, фірми, які виробляють або ж торгують криптоактивами, повинні мати ліцензію Національного регулюючого органу. Це, зі свого боку, надасть їм дозвіл на обслуговування клієнтів у блоці з 27 країн-членів.

"Я сподіваюся, що наші правила можуть стати зразком для інших країн", - заявила глава фінансових служб ЄС Мейрід МакГіннес.

Зокрема Європейський парламент також підтримав правила відстеження передачі криптоактивів.

"Цей регламент дає конкурентну перевагу ЄС. Європейська індустрія криптоактивів має чітке регулювання, якого немає в таких країнах, як США", - пояснив євродепутат Стефан Бергер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Біткоїн вперше за останні 10 місяців подолав ключовий рівень у 30 тисяч доларів. Різке зростання крипти почалося в березні на тлі проблем у банківській сфері США.

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Європарламент криптоіндустрія
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