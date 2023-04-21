ua ru
Пт, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Европарламент одобрил введение комплексных правил для криптоактивов

Новина українською →
Пятница 21 апреля 2023 13:05
Европарламент одобрил введение комплексных правил для криптоактивов Фото: Европарламент одобрил введение комплексных правил для криптоактивов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский парламент большинством голосов одобрил комплекс правил для криптоактивов, которые вступят в силу уже с середины 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuter.

Как отмечает издание, согласно новым правилам, фирмы, которые производят или же торгуют криптоактивами, должны иметь лицензию Национального регулирующего органа. Это, в свою очередь, предоставит им разрешение на обслуживание клиентов в блоке из 27 стран-членов.

"Я надеюсь, что наши правила могут стать образцом для других стран", - заявила глава финансовых служб ЕС Мейрид МакГиннес.

В частности Европейский парламент также поддержал правила отслеживания передачи криптоактивов.

"Этот регламент дает конкурентное преимущество ЕС. Европейская индустрия криптоактивов имеет четкое регулирование, которого нет в таких странах, как США", - пояснил евродепутат Стефан Бергер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Биткоин впервые за последние 10 месяцев преодолел ключевой уровень в 30 тысяч долларов. Резкий рост крипт начался в марте на фоне проблем в банковской сфере США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европарламент криптоиндустрия
NEWS
Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ
Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны