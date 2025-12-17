Європарламент схвалив план ЄС щодо відмови від російського газу до кінця 2027 року

Відповідний законопроєкт ухвалили 500 голосами "за", за 120 "проти" і 32 утрималися. Тепер документ має бути формально схвалений Радою ЄС. Його мають узгодити на початку наступного року.

У Європарламенті зазначили, що законопроєкт спрямований на захист енергетичної безпеки ЄС від використання її як зброї Російською Федерацією.

План Євросоюзу передбачає, що поставки російського скрапленого природного газу (СПГ) будуть заборонені в ЄС після набуття відповідним регламентом чинності на початку 2026 року. При цьому імпорт трубопровідного газу буде поетапно припинено до 30 вересня 2027 року.

Законом було посилено терміни припинення дії більшості імпортних контрактів. Також документ встановлює санкції, які держави-члени мають застосовувати до операторів за порушення.

Також під час голосування депутати наполягали на повній забороні імпорту російської нафти. Єврокомісія у відповідь зобов'язалася підготувати відповідне законодавство на початку 2026 року, щоб така заборона набула чинності не пізніше за кінець 2027 року.

Депутати також хотіли, щоб умови тимчасового призупинення заборони на імпорт були більш жорсткими і застосовувалися тільки у виняткових надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з енергетичною безпекою ЄС. Крім того, щоб уникнути лазівок і спроб обходу нових правил, компанії будуть зобов'язані заздалегідь надавати митним органам докладні та підтверджені дані про країну виробництва газу перед його імпортом або розміщенням на зберігання.