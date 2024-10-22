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Європарламент схвалив кредит на 35 мільярдів євро для України

Вівторок 22 жовтня 2024 13:45
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Європарламент схвалив кредит на 35 мільярдів євро для України Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

22 жовтня Європейський парламент підтримав надання Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро. Він буде виплачено за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

За ініціативу проголосували 518 депутатів, 56 виступили проти, 61 - утримався.

Цей кредит є частиною макрофінансової допомоги (MFA), яку ЄС надає в рамках домовленості G7, укладеної в червні цього року. Загалом пакет G7 передбачає до 50 мільярдів доларів фінансової підтримки для України. Остаточна сума від ЄС може бути меншою, залежно від обсягу кредитів, наданих іншими країнами G7.

Механізм співпраці з Україною щодо кредитів забезпечить використання майбутніх доходів від заморожених активів Центрального банку Росії, які знаходяться в ЄС, для погашення кредиту. Ці кошти будуть спрямовані на обслуговування та погашення кредитів ЄС та інших партнерів G7. Київ зможе використовувати отримані від ЄС кошти за власним розсудом.

Кредит буде надано до кінця 2025 року. Однак його отримання залежатиме від виконання Україною зобов’язань щодо підтримки демократичних механізмів, прав людини та умов, які будуть прописані в меморандумі про взаєморозуміння.

Після схвалення Європарламентом, регулювання буде ухвалено Радою ЄС та набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Оновлено 13:51

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ц важливий внесок ЄС у межах 50 млрд доларів кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів, який допоможе покрити нагальні фінансові потреби України.

Кредит для України

Наприкінці вересня візит голови Єврокомісії до Києва ознаменувався ухваленням важливого рішення: ЄС надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро, який буде погашено за рахунок заморожених російських активів. Це рішення підкреслює солідарність Євросоюзу з Україною та завдає нового удару російській економіці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку енергетичного сектору та посилення оборони країни.

9 жовтня стало відомо, що Рада ЄС затвердила ініціативу Єврокомісії щодо надання цього кредиту Україні.

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