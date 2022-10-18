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Європарламент розгляне визнання Росії спонсором тероризму

Фото: Європарламент розгляне визнання Росії спонсором тероризму (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Європарламент схвалив запит групи Європейських консерваторів та реформістів щодо включення до порядку денного пленарних засідань дебатів про визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Богдан Жоньця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Під час голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції у дебати, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.

"Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, яка дозволить представити справжні відносини між Росією та ЄС і покаже варварство Путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес", – прокоментував Жоньця.

Очікується, що резолюцію буде обговорено та винесено на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала керівний у Росії режим терористичним.

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Європарламент