Європарламент розгляне визнання Росії спонсором тероризму

Під час голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції у дебати, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.

"Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, яка дозволить представити справжні відносини між Росією та ЄС і покаже варварство Путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес", – прокоментував Жоньця.

Очікується, що резолюцію буде обговорено та винесено на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала керівний у Росії режим терористичним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.