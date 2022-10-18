Европарламент рассмотрит признание России спонсором терроризма

Во время голосования 201 евродепутат поддержал включение резолюции в дебаты, 99 высказались против, еще 61 - воздержался.

"Мы рады, что дискуссия состоится, и что в ноябре мы будем голосовать за эту резолюцию, которая позволит представить настоящие отношения между Россией и ЕС и покажет варварство Путина и его окружения, а также тех из Западной Европы, которые имеют с ним бизнес", - прокомментировал Жоньца.

Ожидается, что резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, которая признала правящий в России режим террористическим.

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