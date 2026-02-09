Європарламент розгляне кредит для України на 90 млрд євро: чи вистачить голосів

Європейський парламент у середу, 11 лютого, розгляне питання надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.
Про це заявила глава Європарламенту Роберта Метсола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Більш докладних деталей Метсола не розкрила.
Зі свого боку представниця Європарламенту Дельфін Колар розповіла, що між провідними політичними групами вже досягнуто згоди. Раніше ідею прискорити процес голосування підтримали:
Підтримка цих груп гарантує необхідну кількість голосів для ухвалення рішення. Це дозволить Єврокомісії залучати гроші на міжнародних ринках під гарантії довгострокового бюджету ЄС.
Поспіх із голосуванням зумовлений критичною ситуацією: без цього кредиту Україна ризикувала залишитися без коштів уже до квітня. Така фінансова діра стала б катастрофою для військових зусиль країни на тлі триваючих мирних переговорів за посередництва США.
Раніше голосування планувалося на 24 лютого - до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії, однак тепер воно відбудеться під час найближчої пленарної сесії в середу.
Нагадаємо, раніше єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс повідомив, що перший транш із кредитного пакета в 90 млрд євро може надійти в Україну вже на початку квітня.
Пакет фінансової допомоги розрахований на 2026-2027 роки.