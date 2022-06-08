Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Европейский парламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Резолюция была одобрена во время пленарного заседания сегодня, 8 июня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Резолюцию поддержали 438 депутатов, 65 выступили против и 94 - воздержались.
Европарламент призывает предоставить Украине статус кандидату на вступление в ЕС "как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины". Также он рекомендовал "без промедлений" предоставлять оружие нашей стране в соответствии с потребностями, которые выражает наша власть, используя инструмент поддержания мира, координационный центр и двусторонние соглашения между Союзом и Киевом.
Также Европарламент подчеркнул:
"Стратегической целью свободного мира помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее международно признанной территорией", - говорится в резолюции Европейского парламента.
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