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Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Фото: Європарламент закликав надати України статус кандидата на вступ до ЄС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський парламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Резолюція була схвалена під час пленарного засідання сьогодні, 8 червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Резолюцію підтримали 438 депутатів, 65 виступили проти й 94 - утримались.

Європарламент закликає надати Україні статус кандидату на вступ до ЄС "як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України". Також він рекомендував "без зволікань" надавати зброю нашій країні у відповідності до потреб, які висловлює наша влада, використовуючи інструмент підтримки миру, координаційний центр й двосторонні угоди між Союзом та Києвом.

Також Європарламент наголосив:

  • що Україна в праві самостійно обирати для себе альянси без жодного зовнішнього втручання;
  • на важливості розслідувати воєнні злочини, які скоїла Росія під час війни проти нашого народу;
  • на необхідності ввести вторинні санкції проти організацій, а також третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції.

"Стратегічною ціллю вільного світу є допомогти Україні у підсумку завдати поразки російському агресору та відновити контроль над її міжнародно визнаною територією", - говориться у резолюції Європейського парламенту.

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