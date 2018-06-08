Европарламент рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро на следующей неделе

Заседания на эту тему состоятся 12 и 13 июня

Европейский парламент на следующей пленарной неделе (11-15 июня) рассмотрит предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний парламента стран ЕС.

Согласно повестке, заседания по Украине состоятся 12 и 13 июня. Отмечается, что 12 июня Европарламент проведет дебаты по этому вопросу, а уже 13 июня состоится непосредственное голосование.

Докладчиком по вопросу предоставления помощи Украине будет депутат Ярослав Валенса.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро.

Новая программа предусматривает выплату Украины двух траншей - каждый в размере 500 млн евро.