Європарламент розгляне надання Україні 1 млрд євро на наступному тижні

Засідання на цю тему відбудуться 12 і 13 червня

Європейський парламент на наступному пленарному тижні (11-15 червня) розгляне надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро. Про це свідчить порядок денний засідань парламенту країн ЄС.

Згідно з порядком, засідання по Україні відбудуться 12 і 13 червня. Зазначається, що 12 червня Європарламент проведе дебати з цього питання, а вже 13 червня відбудеться безпосереднє голосування.

Доповідачем з питання надання допомоги Україні буде депутат Ярослав Валенса.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні четвертої програми макрофінансової допомоги Україні об'ємом в 1 млрд євро.

Нова програма передбачає виплату України двох траншів - кожен у розмірі 500 млн євро.