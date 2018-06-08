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Європарламент розгляне надання Україні 1 млрд євро на наступному тижні

НовиниФінанси    08.06.2018 - 15:22
Фото: будівля Європарламенту (flickr.com/european_parliament)
Фото: будівля Європарламенту (flickr.com/european_parliament)

Засідання на цю тему відбудуться 12 і 13 червня

Європейський парламент на наступному пленарному тижні (11-15 червня) розгляне надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро. Про це свідчить порядок денний засідань парламенту країн ЄС.

Згідно з порядком, засідання по Україні відбудуться 12 і 13 червня. Зазначається, що 12 червня Європарламент проведе дебати з цього питання, а вже 13 червня відбудеться безпосереднє голосування.

Доповідачем з питання надання допомоги Україні буде депутат Ярослав Валенса.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні четвертої програми макрофінансової допомоги Україні об'ємом в 1 млрд євро.

Нова програма передбачає виплату України двох траншів - кожен у розмірі 500 млн євро.

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Теги публікації: Європарламент, помощь, фінанси  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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