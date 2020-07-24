Европарламент раскритиковал антикризисный бюджет ЕС

Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой выражена критическая позиция по договоренности лидеров ЕС о семилетнем антикризисном бюджете. После дебатов документ поддержали 465 евродепутатов, 150 проголосовали против и 67 воздержались.

Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг Европарламентом по итогам саммита ЕС.

Европейские депутаты выразили недовольство сокращением программ в долгосрочном бюджете ЕС, а также выступили против слабой привязки выделения средств к соответствию стран нормам верховенства закона.

Предложение о бюджете в 1,074 триллиона евро намного ниже того, что требовал парламент.

В парламенте одобрили решение о создании фонда для помощи экономике ЕС, но их не устраивают массовые сокращения в бюджете в области здравоохранения, исследований и образовательных программ, защиты климата и диджитализации, а также во внешней и миграционной политике.

Депутаты Европарламента отклонили компромисс, достигнутый на саммите ЕС, в его нынешней форме.

Напомним, лидеры ЕС смогли лишь на пятый день саммита 17-21 июля достичь договоренности о фонде восстановления экономики.

Фонд восстановления ЕС должен был состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов.

Долгосрочный бюджет ЕС на этот раз было трудно согласовать, поскольку в нем "образовалась дыра" в размере 10 миллиардов евро в год из-за Brexit Британии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на финансовом саммите ЕС участникам удалось договориться о значительной части грантов на восстановление экономики в условиях пандемии.

Кроме того, лидеры ЕС четыре дня не могли договориться о плане спасения экономики.