Європарламент розкритикував антикризовий бюджет ЄС

Європарламент проголосував за резолюцію, в якій виражена критична позиція щодо домовленості лідерів ЄС про семирічний антикризовий бюджет. Після дебатів документ підтримали 465 євродепутатів, 150 проголосували проти та 67 утрималися.

Про це йдеться в резолюції, ухваленій у четвер Європарламентом за підсумками саміту ЄС.

Європейські депутати висловили невдоволення скороченням програм у довгостроковому бюджеті ЄС, а також виступили проти слабкої прив'язки виділення коштів до відповідності країн нормам верховенства закону.

Пропозиція про бюджет в 1,074 трильйона євро набагато нижча того, що вимагав парламент.

У парламенті схвалили рішення про створення фонду для допомоги економіці ЄС, але їх не влаштовують масові скорочення в бюджеті в галузі охорони здоров'я, досліджень та освітніх програм, захисту клімату і диджиталізації, а також у зовнішній та міграційній політиці.

Депутати Європарламенту відхилили компроміс, досягнутий на саміті ЄС, в його нинішній формі.

Нагадаємо, лідери ЄС змогли лише на п'ятий день саміту 17-21 липня досягти домовленості про фонд відновлення економіки.

Фонд відновлення ЄС мав складатися з 390 мільярдів євро у вигляді грантів і 360 мільярдів євро у вигляді кредитів.

Довгостроковий бюджет ЄС на цей раз було важко узгодити, оскільки в ньому "утворилася діра" в розмірі 10 мільярдів євро на рік через Brexit Британії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на фінансовому саміті ЄС учасникам вдалося домовитися про значну частину грантів на відновлення економіки в умовах пандемії.

Крім того, лідери ЄС чотири дні не могли домовитися про план порятунку економіки.