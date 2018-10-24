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Європарламент проголосував за заборону одноразового пластикового посуду

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 20:31
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Пропонується заборонити пластикові трубочки, ватяні палички, тарілки, столові прилади

Європарламент у середу, 24 жовтня, більшістю голосів схвалив введення заборони на одноразову пластикову продукцію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

З пропозицією скоротити використання одноразового пластику Єврокомісія (ЄК) виступила в травні. Зокрема, пропонується заборонити пластикові трубочки, ватяні палички, тарілки, столові прилади. Крім того, у ЄК вважають за необхідне скоротити використання пластикових контейнерів для їжі і склянок.

Виробників даної продукції, у разі прийняття закону, можуть зобов'язати відшкодувати шкоду екології і повідомляти споживачам про те, як на навколишнє середовище можуть вплинути вологі серветки, сигаретні фільтри, пластикові упаковки та поліетиленові пакети.

Нагадаємо, раніше Комітет Європарламенту з питань навколишнього середовища підтримав заборону одноразового пластикового посуду в Євросоюзі з 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія ініціює заборону на одноразовий посуд із пластику.

 

Рада підтримала за основу Стратегію екологічної держполітики до 2030 року Нова Зеландія у 2019 році відмовиться від поліетиленових пакетів
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