Європарламент проголосував за заборону одноразового пластикового посуду

Колаж РБК-Україна

Пропонується заборонити пластикові трубочки, ватяні палички, тарілки, столові прилади

Європарламент у середу, 24 жовтня, більшістю голосів схвалив введення заборони на одноразову пластикову продукцію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

З пропозицією скоротити використання одноразового пластику Єврокомісія (ЄК) виступила в травні. Зокрема, пропонується заборонити пластикові трубочки, ватяні палички, тарілки, столові прилади. Крім того, у ЄК вважають за необхідне скоротити використання пластикових контейнерів для їжі і склянок.

Виробників даної продукції, у разі прийняття закону, можуть зобов'язати відшкодувати шкоду екології і повідомляти споживачам про те, як на навколишнє середовище можуть вплинути вологі серветки, сигаретні фільтри, пластикові упаковки та поліетиленові пакети.

Нагадаємо, раніше Комітет Європарламенту з питань навколишнього середовища підтримав заборону одноразового пластикового посуду в Євросоюзі з 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія ініціює заборону на одноразовий посуд із пластику.