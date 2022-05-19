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Европарламент проголосовал за санкции против экс-канцлера Германии Шредера

Фото: Европарламент поддержал санкции против Шредера(Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европарламент проголосовал за введение санкций против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера (СДПГ). Резолюцию с призывом к ЕС поддержало подавляющее большинство депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

В резолюции Европарламента отмечается, что Шредер продолжает действовать в интересах российских энергетических компаний, таких как "Роснефть". В тексте также содержится призыв к странам ЕС расширить список лиц, подпадающих под ограничения, за счет европейских членов правления крупных холдингов и политиков, которые продолжают получать деньги из России.

Кроме Шредера в документе упоминаются бывшие главы правительств, в том числе Вольфганг Боул (Австрия) и Франсуа Фийон (Франция). Они недавно уволились со своих постов в российских компаниях. Стоит отметить, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

Напомним, ранее Герхард Шредер заявил, что не сожалеет о своей позиции по отношению к России, несмотря на развязанную Москвой войну в Украине.

Отметим, Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. Затем он лоббировал в ЕС интересы трубопроводной компании Nord Stream, российского "Газпрома" и энергетической компании "Роснефть".

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ШредерЕвропарламентСанкции против РоссииВойна в Украине