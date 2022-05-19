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Європарламент проголосував за санкції проти ексканцлера Німеччини Шредера

Фото: Європарламент підтримав санкції проти Шредера(Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європарламент проголосував за введення санкцій проти ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера (СДПН). Резолюцію із закликом до ЄС підтримала переважна більшість депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

У резолюції Європарламенту наголошується, що Шредер продовжує діяти в інтересах російських енергетичних компаній, таких як "Роснефть". У тексті також міститься заклик до країн ЄС розширити список осіб, що підпадають під обмеження, за рахунок європейських членів правління великих холдингів і політиків, які продовжують отримувати гроші з Росії.

Крім Шредера в документі згадуються колишні глави урядів, у тому числі Вольфганг Боул (Австрія) та Франсуа Фійон (Франція). Вони нещодавно звільнилися зі своїх постів у російських компаніях. Варто зазначити, що резолюції Європарламенту мають рекомендаційний характер.

Нагадаємо, раніше Герхард Шредер заявив, що не шкодує про свою позицію по відношенню до Росії, незважаючи на розв'язану Москвою війну в Україні.

Зазначимо, Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік. Потім він лобіював в ЄС інтереси трубопровідної компанії Nord Stream, російського "Газпрому" і енергетичної компанії "Роснефть".

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ШредерЄвропарламентСанкції проти РосіїВійна в Україні