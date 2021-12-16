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Европарламент призвал Россию отвести войска от границ Украины и прекратить угрозы, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о принятии Европарламентом новой резолюции по ситуации на украинской границе и оккупированных территориях. Россию призвали отвести войска и прекратить угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Приветствую новую сильную резолюцию Европарламента по ситуации на границе и оккупированных РФ территориях Украины", - написал глава МИД.

Кулеба уточнил, что в резолюции Европарламент призвал Россию отвести войска от границы и прекратить угрозы. В документе также подтверждена перспектива членства Украины в ЕС и недопустимость уступок по вопросу выбора альянсов.

Напомним, агрессия России в отношении Украины стала одной из главных тем саммита ЕС в Брюсселе, который прошел 16 декабря.

Отметим, накануне саммита канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что страны Евросоюза подчеркнут принцип нерушимости границ в Европе.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба