RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Європарламент закликав Росію відвести війська від кордонів України і припинити погрози, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про прийняття Європарламентом нової резолюції щодо ситуації на українському кордоні та окупованих територіях. Росію закликали відвести війська і припинити погрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Вітаю нову сильну резолюцію Європарламенту щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України", - написав глава МЗС.

Кулеба уточнив, що в резолюції Європарламент закликав Росію відвести війська від кордону і припинити погрози. У документі також підтверджена перспектива членства України в ЄС і неприпустимість поступок з питання вибору альянсів.

Нагадаємо, агресія Росії щодо України стала однією з головних тем саміту ЄС у Брюсселі, що відбувся 16 грудня.

Зазначимо, напередодні саміту канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що країни Євросоюзу наголошують на принципі непорушності кордонів у Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяДмитро Кулеба