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Европарламент призвал ЕС заморозить выделение денег Беларуси до новых выборов

Брюссель, Четверг 26 ноября 2020 18:51
Европарламент призвал ЕС заморозить выделение денег Беларуси до новых выборов
Фото: Европарламент (flickr.com/paolomargari)
Автор: Роман Тверденко

Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую остановить выделение денег для властей Беларуси до проведения новых выборов. Также в ней требуют тщательного и независимого расследования смерти демонстранта Романа Бондаренко.

Об этом стало известно по итогам голосования.

За документ проголосовали 613 депутатов, против - 41. Резолюция имеет рекомендательный характер.

В ней евродепутаты призывают Евросоюз заморозить выделение любых средств для властей Беларуси, включая кредиты Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Ранее сообщалось, что Европейский союз приступил к работе над новыми санкциями против Беларуси. Это уже будет третий санкционный список.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после того, как в Минске от избиения погиб демонстрант Роман Бондаренко.

В то же время, одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена посетить Украину в "ближайшее время". Визит будет носить дружеский характер.

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