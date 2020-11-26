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Європарламент закликав ЄС заморозити виділення грошей Білорусі до нових виборів

Брюссель, Четвер 26 листопада 2020 18:51
Європарламент закликав ЄС заморозити виділення грошей Білорусі до нових виборів
Фото: Європарламент (flickr.com/paolomargari)
Автор: Роман Тверденко

Європейський парламент проголосував за резолюцію, що закликає зупинити виділення грошей для влади Білорусі до проведення нових виборів. Також в ній вимагають ретельного і всебічного розслідування смерті демонстранта Бондаренко Роману.

Про це стало відомо за підсумками голосування.

За документ проголосували 613 депутатів, проти - 41. Резолюція має рекомендаційний характер.

В ній євродепутати закликають Євросоюз заморозити виділення будь-яких коштів для влади Білорусі, включаючи кредити Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз приступив до роботи над новими санкціями проти Білорусі. Це вже буде третій санкційний список.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз прискорив підготовку нових санкцій щодо Білорусі після того, як у Мінську від побиття загинув демонстрант Роман Бондаренко.

У той же час, одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановская має намір відвідати Україну в "найближчим часом". Візит буде носити дружній характер.

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