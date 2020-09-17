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Европарламент не признал Лукашенко президентом и требует ввести санкции

Автор: РБК-Украина

Европейский парламент не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Брюссель также настаивает на введение санкций против причастных к фальсификации выборов.

Соответствующая резолюция была принята сегодня, сообщает "Белсат".

Кроме того, в резолюции Европейской комиссии рекомендуется увеличить финансирование гражданского общества Беларуси и заморозить переводы государственным организациям.

Также рекомендуется провести конференцию, на которой рассмотрят многомиллиардный финансовый пакет для поддержки будущих реформ в Беларуси.

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Ожидается, что переговоры с Минском о приоритетах европейского партнерства будут приостановлены, а для противников режима Александра Лукашенко упростят выезд в страны Евросоюза.

Напомним, ранее Польша предложила ЕС создать фонд помощи Беларуси на 1 млрд евро. Ожидается, что такой стабилизационный фонд будет доступен Минску, если власти решат провести повторные демократические и честные выборы президента.

Как известно, Европейский союз пока не согласовал санкции против Беларуси. Ожидается, что еще одна попытка будет в эту пятницу, хотя не исключено, что окончательная договоренность будет достигнута перед саммитом министров иностранных дел 21 сентября.

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