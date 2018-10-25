Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі

Ілюстративне фото (twitter.com/Europarl_EN)

Згідно резолюції в разі загострення ситуації в Азовському морі, санкції проти РФ будуть посилені

Європейський парламент сьогодні, 25 жовтня, ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Про це повідомив президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"Високо ціную підтримку Європарламентом ініціативи щодо допомоги українським портам та реалізації проектів соціально-економічноі підтримки українського Приазов’я. Вдячний європарламентаріям за заклик до запровадження додаткових цільових санкцій за агресивні дії Кремля в Азовському морі та Керченській протоці. Сподіваюсь на практичну реалізацію цих ініціатив з боку інституцій та держав-членів ЄС", - написав президент у Facebook.

Порошенко зазначив, що буде координувати подальші спільні дії з метою захисту національних інтересів України під час найближчих зустрічей з європейськими лідерами".

Нагадаємо, в проекті резолюції є пункт про створення посади спеціального представника Європейського союзу по окупованому Криму і Донбасу, в юрисдикцію якого буде включена і ситуація в Азовському морі. Євродепутатів турбує можливість того, що Росія зможе незаконно видобувати газ і нафту з української території і перетворить Азовське море на внутрішнє озеро. Згідно з проектом резолюції в разі загострення ситуації в Азовському морі, санкції проти Росії будуть посилені.

Також в ЄП зазначають, що Кримський міст був побудований незаконно. Зокрема, Європарламент висловив стурбованість у зв'язку з участю європейських компаній у будівництві мосту і закликав Єврокомісію оцінити і перевірити застосування діючих обмежувальних заходів з боку ЄС. Також в Європарламенті привітали введення санкцій відносно шести компаній, причетних до будівництва. Крім того, в резолюції закликали Раду ЄС вимагати від РФ негайно припинити інтенсивні і дискримінаційні інспекції суден, а також розглянути відповідні контрзаходи.

Європарламентарі закликали верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могеріні виступити з пропозицією про розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на спостереження за ситуацією в Азовському морі.