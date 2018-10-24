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ЕП завтра примет резолюцию по санкциям против РФ из-за эскалации в Азовском море, - журналист

Новости » Политика    24.10.2018 - 14:25
Фото: Европарламент (European Parliament)
Фото: Европарламент (European Parliament)

Соответствующую резолюцию поддержали основные политические группы ЕП

Европарламент завтра, 25 октября 2018 года, примет резолюцию по ужесточению санкций против Российской Федерации в случае эскалации конфликта в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Как отметил журналист, соответствующую резолюцию поддержали основные политические группы ЕП.

"Резолюция Европарламента, поддержанная основными политическими группами, и которая будет принята завтра, призывает государства-члены ЕС четко отметить, что "целевые санкции против" России "будут усиливаться в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море", - написал он в Twitter.

ЕП завтра примет резолюцию по санкциям против РФ из-за эскалации в Азовском море, - журналист

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России.

Кроме того, по словам спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России "раз в месяц-два".

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