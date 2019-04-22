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Европарламент поддерживает Зеленского в продолжении реформ

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 16:07
Европарламент поддерживает Зеленского в продолжении реформ
Фото: Ребекка Хармс (flickr.com/European Parliament)

Представитель Европарламента заявила, что выборы были проведены мирно и надлежащим образом

Европейский парламент поддерживает фактического победителя во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского на пути проведения реформ. Об этом заявила представитель наблюдателей от Европарламента на президентских выборах в Украине Ребекка Хармс.

По ее словам, Европарламент поддерживает Зеленского в продолжении и усилении реформ, особенно в борьбе с коррупцией и бедностью.

"Ми готовы продолжать работу, готовы работать над тем, что важно для политики страны и будем поддерживать Владимира Зеленского на должности президента Украины", - заявила она.

По ее словам, такие результаты голосования на выборах показали, что люди недовольны ситуацией в старне.

"Поскольку я наблюдала за всеми выборами в Украине, начиная с 2004 года, я бы хотела сказать, что во время выборов в этом году избиратели действительно показали, что они недовольны политикой и они выразили определенное недоверие. И было бы замечательно, если бы эти политики, которым выразили недоверие, подумали об этом сигнале", - заявила она.

Она добавила, что "выборы были проведены мирно и надлежащим образом, прокладывая путь к демократической передачи власти президента".

Напомним, в ОБСЕ заявили, что выборы президента Украины соответствовали мировым стандартам.

Отметим, по результатам подсчета 99% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,21%. Действующий президент Петр Порошенко получает голоса 24,46% украинских избирателей. 

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