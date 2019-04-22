Європарламент підтримує Зеленського у продовженні реформ

Фото: Ребекка Хармс (flickr.com/European Parliament)

Представник Європарламенту заявила, що вибори були проведені мирно і належним чином

Європейський парламент підтримує фактичного переможця у другому турі виборів президента України Володимира Зеленського на шляху проведення реформ. Про це заявила представник спостерігачів від Європарламенту на президентських виборах в Україні Ребекка Хармс.

За її словами, Європарламент підтримує Зеленського продовження та посилення реформ, особливо в боротьбі з корупцією та бідністю.

"Ми готові продовжувати роботу, готові працювати над тим, що важливо для політики країни і будемо підтримувати Володимира Зеленського на посаді президента України", - заявила вона.

За її словами, такі результати голосування на виборах показали, що люди незадоволені ситуацією в країні.

"Оскільки я спостерігала за всіма виборами в Україні, починаючи з 2004 року, я б хотіла сказати, що під час виборів в цьому році виборці дійсно показали, що вони незадоволені політикою і вони висловили певну недовіру. І було б чудово, якщо б ці політики, яким висловили недовіру, подумали про цей сигнал", - заявила вона.

Вона додала, що "вибори були проведені мирно і належним чином, прокладаючи шлях до демократичної передачі влади президента".

Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що вибори президента України відповідали світовим стандартам.

Зазначимо, за результатами підрахунку 99% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,21%. Чинний президент Петро Порошенко отримує голоси 24,46% українських виборців.