Европарламент поддержал выделение Украине первого транша на 1 млрд евро

Европейский парламент поддержал предоставление Украине европейской макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов.
Сообщается, что Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении первого транша макрофинансовой помощи Украине для обеспечения бюджетных нужд.
В украинском Минфине отмечают, что решение было принято в беспрецедентно короткие срок. Его еще должен поддержать Совет ЕС, после чего оно вступит в силу.
Средства будут направлены также на обеспечение финансовой стабильности в Украине.
Отметим, это первый транш из согласованного пакета в размере 9 млрд евро на расходы в социальной сфере.
Кроме того, на днях Украина получила немецкий грант на 1 млрд евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.