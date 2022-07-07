Європарламент підтримав виділення Україні першого траншу на 1 млрд євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів .

Повідомляється, що Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії щодо виділення першого траншу макрофінансової допомоги Україні для забезпечення бюджетних потреб.

В українському Мінфіні зазначають, що рішення було ухвалено у безпрецедентно короткий термін. Його ще має підтримати Рада ЄС, після чого воно набуде чинності.

Кошти буде спрямовано також на забезпечення фінансової стабільності в Україні.