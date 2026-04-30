Європарламент підтримав створення спецтрибуналу для РФ

Відповідну резолюцію підтримали 446 депутатів, 63 виступили проти, ще 52 утрималися. У документі Європарламент рішуче засуджує систематичні удари Росії по цивільних об’єктах, зокрема житлових будинках, лікарнях та енергетичній інфраструктурі.

"Парламент заявляє, що агресивна війна Росії є грубим порушенням міжнародного права і що лідери Росії та її союзників мають бути притягнуті до відповідальності за свою роль у злочині агресії, військових злочинах, злочинах проти людяності та інших міжнародних злочинах", - йдеться в заяві.

Європарламент підтримав створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та закликав усі країни ЄС долучитися до цієї ініціативи.

У документі також йдеться про необхідність притягнення до відповідальності не лише вищого керівництва, а й інших посадовців, які сприяли вчиненню злочинів.

Окрім цього, депутати Європарламенту виступили за розширення санкцій ЄС проти Росії та наголосили, що обмеження не повинні скасовуватися до повної реалізації мирної угоди.

Європарламент окремо підтримав створення Міжнародної комісії з претензій для України, яка має забезпечити виплату компенсацій цивільним жертвам війни. Рішення підтримали 465 депутатів.

Після схвалення парламентом країни ЄС мають ухвалити остаточне рішення щодо створення цієї комісії.

Спецтрибунал для РФ

У Європі триває робота над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України.

У червні минулого року Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення такого трибуналу, який має стати окремим міжнародним органом для розгляду злочину агресії.

Очікується, що діяльність трибуналу базуватиметься на положеннях статті 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду, яка визначає поняття злочину агресії, а також на резолюції Генеральної асамблеї ООН №3314, що встановлює відповідні критерії.