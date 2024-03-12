Європарламент підтримав криміналізацію обходу санкцій, що дасть змогу конфіскувати активи РФ

Європейський парламент 543 голосами за, 45 проти і 27 тих, хто утримався, ухвалив узгоджену з державами-членами директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС. Він запровадить загальне визначення порушень і мінімальні покарання за них.

Зазначається, що санкції ЄС можуть охоплювати заморожування коштів і активів, заборони на поїздки, ембарго на постачання зброї та обмеження на бізнес-сектор.

"Хоча санкції ухвалюються на рівні ЄС, їхнє забезпечення залежить від держав-членів, у яких визначення порушення санкцій і пов'язаних із ними покарань різняться", - пише Європарламент.

Деталі нового закону

Новий закон встановлює послідовні визначення порушень, зокрема:

не заморожування коштів;

недотримання заборон на поїздки або ембарго на постачання зброї; переказ коштів особам, які перебувають під санкціями;

ведення бізнесу з державними підприємствами країн;

що перебувають під санкціями.

"Надання фінансових послуг або юридичних консультацій на порушення санкцій також стане караним правопорушенням", - додали в Європарламенті.

Також закон визначає обхід санкцій і гарантує, що це каране правопорушення. Приклади включають в себе приховування або переказ коштів, які повинні бути заморожені, приховування справжнього власника майна і ненадання необхідної інформації. Закон уточнює, що гуманітарна допомога або підтримка основних людських потреб не повинні вважатися порушенням санкцій.

Конфіскація активів

Директива забезпечує стримувальний ефект покарання за порушення та обхід санкцій, перетворюючи їх на кримінальні злочини, які передбачають тюремне ув'язнення на строк до п'яти років у всіх державах-членах.

Європарламент зазначив, що коли компанії порушують або обходять санкції, судді повинні мати можливість накладати стримувальні штрафи. Водночас держави-члени ЄС можуть обирати, чи може суддя накладати максимальний штраф на основі світового річного обороту компанії або на основі абсолютних максимальних сум.

Новий закон надасть суддям широкий спектр засобів для покарання порушників. Крім умисних порушень, торгівля зброєю або предметами подвійного призначення також буде криміналізована у випадках серйозної недбалості.

Доповідачка Софі Ін'т Велд заявила, що російському вторгненню вигідні шахраї, які порушують закон у Європі.

"Їх необхідно зловити, а форумний шопінг має припинитися. Нам потрібен цей закон, тому що національні підходи, що розходяться, створили слабкі місця і лазівки, і він дасть змогу конфіскувати заморожені активи", - сказала вона.

Подальша доля закону

Закон все ще має бути офіційно схвалений Радою ЄС, перш ніж він зможе стати законом.

Він набуде чинності через двадцять днів після його публікації в офіційному журналі ЄС, після чого у країн-членів буде один рік, щоб перенести його в національне законодавство.

Росія продовжує обходити санкції

Нещодавно Politico писало, що незважаючи на санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.

Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.

А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.