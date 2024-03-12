Европарламент поддержал криминализацию обхода санкций, что позволит конфисковать активы РФ

Европейский парламент 543 голосами за, 45 против и 27 воздержавшихся принял согласованную с государствами-членами директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Он введет общее определение нарушений и минимальные наказания за них.

Отмечается, что санкции ЕС могут охватывать замораживание средств и активов, запреты на поездки, эмбарго на поставки оружия и ограничения на бизнес-сектор.

"Хотя санкции принимаются на уровне ЕС, их обеспечение зависит от государств-членов, в которых определение нарушения санкций и связанных с ними наказаний различаются", - пишет Европарламент.

Детали нового закона

Новый закон устанавливает последовательные определения нарушений, в частности:

не замораживание средств;

несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставку оружия; перевод средств лицам, находящимся под санкциями;

ведение бизнеса с государственными предприятиями стран;

находящиеся под санкциями.

"Предоставление финансовых услуг или юридических консультаций в нарушение санкций также станет наказуемым правонарушением", - добавили в Европарламенте.

Также закон определяет обход санкций и гарантирует, что это наказуемое правонарушение. Примеры включают в себя сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации. Закон уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций.

Конфискация активов

Директива обеспечивает сдерживающий эффект наказания за нарушение и обход санкций, превращая их в уголовные преступления, которые предусматривают тюремное заключение на срок до пяти лет во всех государствах-членах.

Европарламент отметил, что когда компании нарушают или обходят санкции, судьи должны иметь возможность накладывать сдерживающие штрафы. В то же время государства-члены ЕС могут выбирать, может ли судья накладывать максимальный штраф на основе мирового годового оборота компании или на основе абсолютных максимальных сумм.

Новый закон предоставит судьям широкий спектр средств для наказания нарушителей. Помимо умышленных нарушений, торговля оружием или предметами двойного назначения также будет криминализирована в случаях серьезной небрежности.

Докладчица Софи Ин'т Велд заявила, что российскому вторжению выгодны мошенники, которые нарушают закон в Европе.

"Их необходимо поймать, а форумный шопинг должен прекратиться. Нам нужен этот закон, потому что национальные подходы, которые расходятся, создали слабые места и лазейки, и он позволит конфисковать замороженные активы", - сказала она.

Дальнейшая судьба закона

Закон все еще должен быть официально одобрен Советом ЕС, прежде чем он сможет стать законом.

Он вступит в силу через двадцать дней после его публикации в официальном журнале ЕС, после чего у стран-членов будет один год, чтобы перенести его в национальное законодательство.

Россия продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.