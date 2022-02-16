Европарламент одобрил выделение Украине макрофина в размере 1,2 млрд евро

В среду, 16 февраля, Европейский парламент официально одобрил выделение пакет макрофинансовой помощи для Украины в размере 1,2 миллиарда евро. Новый пакет был выделен на фоне опасений потенциального вторжения России, которое может угрожать экономике страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента .

За пакет помощи проголосовали 598 депутатов Европарламента, 55 выступили против и еще 41 воздержался.

Финансирование будет выделено двумя траншами в течение 12 месяцев. Ожидается, что первый транш будет предоставлен уже в марте.

При этом средства будут предоставлены дополнительно к 5,6 млрд евро, которые страна уже получила от ЕС в рамках прошлых программ.