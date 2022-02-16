RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Європарламент схвалив виділення Україні макрофіну в розмірі 1,2 млрд євро

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 16 лютого, Європейський парламент офіційно схвалив виділення пакет макрофінансової допомоги для України в розмірі 1,2 мільярда євро. Новий пакет був виділений на тлі побоювань потенційного вторгнення Росії, яке може загрожувати економіці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

За пакет допомоги проголосували 598 депутатів Європарламенту, 55 виступили проти і ще 41 утримався.

Фінансування буде виділено двома траншами протягом 12 місяців. Очікується, що перший транш буде надано вже в березні.

При цьому кошти будуть надані додатково до 5,6 млрд євро, які країна вже отримала від ЄС в рамках минулих програм.

Нагадаємо, на початку лютого Єврокомісія схвалила надання Україні фінансової допомоги на 1,2 млрд євро, а минулого тижня Рада ЄС схвалила виділення макрофіну.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропарламентДопомога Україні