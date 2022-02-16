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Европарламент одобрил выделение Украине макрофина в размере 1,2 млрд евро

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Страсбург, Среда 16 февраля 2022 20:28
Европарламент одобрил выделение Украине макрофина в размере 1,2 млрд евро Фото: Европарламент одобрил выделение Украине макрофина в размере 1,2 млрд евро (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 16 февраля, Европейский парламент официально одобрил выделение пакет макрофинансовой помощи для Украины в размере 1,2 миллиарда евро. Новый пакет был выделен на фоне опасений потенциального вторжения России, которое может угрожать экономике страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

За пакет помощи проголосовали 598 депутатов Европарламента, 55 выступили против и еще 41 воздержался.

Финансирование будет выделено двумя траншами в течение 12 месяцев. Ожидается, что первый транш будет предоставлен уже в марте.

При этом средства будут предоставлены дополнительно к 5,6 млрд евро, которые страна уже получила от ЕС в рамках прошлых программ.

Напомним, в начале февраля Еврокомиссия одобрила предоставление Украине финансовой помощи на 1,2 млрд евро, а на прошлой неделе Совет ЕС одобрил выделение макрофина.

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