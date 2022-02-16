Європарламент схвалив виділення Україні макрофіну в розмірі 1,2 млрд євро

У середу, 16 лютого, Європейський парламент офіційно схвалив виділення пакет макрофінансової допомоги для України в розмірі 1,2 мільярда євро. Новий пакет був виділений на тлі побоювань потенційного вторгнення Росії, яке може загрожувати економіці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту .

За пакет допомоги проголосували 598 депутатів Європарламенту, 55 виступили проти і ще 41 утримався.

Фінансування буде виділено двома траншами протягом 12 місяців. Очікується, що перший транш буде надано вже в березні.

При цьому кошти будуть надані додатково до 5,6 млрд євро, які країна вже отримала від ЄС в рамках минулих програм.