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Європарламент схвалив виділення Україні макрофіну в розмірі 1,2 млрд євро

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Страсбург, Середа 16 лютого 2022 20:28
Європарламент схвалив виділення Україні макрофіну в розмірі 1,2 млрд євро Фото: Європарламент схвалив виділення Україні макрофіну в розмірі 1,2 млрд євро (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 16 лютого, Європейський парламент офіційно схвалив виділення пакет макрофінансової допомоги для України в розмірі 1,2 мільярда євро. Новий пакет був виділений на тлі побоювань потенційного вторгнення Росії, яке може загрожувати економіці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

За пакет допомоги проголосували 598 депутатів Європарламенту, 55 виступили проти і ще 41 утримався.

Фінансування буде виділено двома траншами протягом 12 місяців. Очікується, що перший транш буде надано вже в березні.

При цьому кошти будуть надані додатково до 5,6 млрд євро, які країна вже отримала від ЄС в рамках минулих програм.

Нагадаємо, на початку лютого Єврокомісія схвалила надання Україні фінансової допомоги на 1,2 млрд євро, а минулого тижня Рада ЄС схвалила виділення макрофіну.

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